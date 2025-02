Ed Sheeran tentou atuar nas ruas da Índia mas a polícia cortou o microfone

Ed Sheeran tentou fazer uma atuação ao vivo nas ruas de Bengaluru, no sul da Índia, mas a polícia interrompeu a performance e obrigou o artista a desmobilizar.

As autoridades locais disseram que Sheeran não tinha a permissão necessária para fazer um espetáculo de rua e um agente desligou mesmo o microfone do cantor dos amplificadores.

A equipa de Ed Sheeran pediu mesmo autorização para atuar, contudo terá sido rejeitado, segundo refere a BBC, citando a ANI News.

No entanto, o artista disse, mais tarde, nas ruas redes sociais, que tinha permissão "e tocar naquele local exato foi planeado".

O incidente ocorre um dia antes da atuação oficial de Ed Sheeran em Bengaluru, no NICE Grounds, enquadrado na sua tourné mundial, que já passou por Portugal, em 2024, no Rock in Rio Lisboa.

O artista vai estar na Índia durante 15 dias, realizando vários espetáculos por todo o país.