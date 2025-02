Paulo Ribeiro promete coreografia “efervescente” no CCB

“Maurice Accompagné” é a primeira coreografia de uma trilogia com que a Companhia Paulo Ribeiro quer celebrar o cruzamento entre música e dança. Depois de já ter estreado, sobe a partir desta sexta-feira ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB).

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o coreógrafo explica que, em palco, “temos 55 minutos de dança muito exigente e muito intensa”. O profissional, que no passado dirigiu o Ballet Gulbenkian, mostra-se crítico quanto ao atual momento da dança.

“Hoje em dia tenho a impressão de que, às vezes, a dança começa a perder-se um bocadinho. São só conceitos e deixa de se dançar”, aponta. Para este “Maurice Accompagné” contou com a ajuda do último Prémio Pessoa, o compositor Luís Tinoco.

“Quando comecei este projeto falei com o Luís [Tinoco] e fui-me aconselhando. É um projeto sobre um século de música e um século de vida. Por isso, peguei no início do século XX, depois vamos aos meados do século XX, anos 60, e terminamos nos dias de hoje”.

Para a coreografia que agora é levada à cena no CCB, de 7 a 9 de fevereiro, Paulo Ribeiro escolheu trabalhar sobre a música de Maurice Ravel, cujos 150 anos são assinalados agora, e a música do compositor português Luís de Freitas Branco, irmão do maestro Pedro de Freitas Branco, amigo e grande intérprete de Ravel.

“O Pedro [de Freitas Branco] era o maestro favorito de Ravel. Aliás, o irmão do Luís [de Freitas Branco] foi viver para Paris durante bastante tempo para dirigir as composições do Ravel”, conta Paulo Ribeiro.

Sobre as pontes que estabelece entre a música de Ravel e a de Freitas Branco neste espetáculo, o coreografo refere que se “misturam muito bem”. “Acho que há aqui uma coerência musical muito forte”, indica.