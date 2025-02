Identificados neurónios responsáveis por dar a ordem para parar de comer

Uma equipa de investigadores da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, conseguiu isolar no cérebro de ratos os neurónios envolvidos no processo de saciedade ao comer, o que pode levar a novos tratamentos para a obesidade.

Os neurónios responsáveis pela saciedade foram identificados no tronco cerebral do rato, a parte mais antiga do cérebro dos vertebrados, e os autores defendem que são comuns ao cérebro humano. A descoberta foi descrita quarta-feira na revista científica Cell.

Cada vez que comemos, chega um momento em que começamos a sentir-nos satisfeitos e não queremos comer mais. Os cientistas questionam-se como é que o cérebro sabe quando comemos o suficiente e precisamos de parar.

Investigadores da Universidade de Columbia utilizaram técnicas de perfil molecular em células estaminais cerebrais para estudar as suas funções.

Ao traçar o perfil molecular de células de uma região do tronco cerebral conhecida por processar sinais complexos, os cientistas detetaram células até então não reconhecidas que apresentavam características semelhantes a outros neurónios envolvidos na regulação do apetite.

Para ver como os neurónios influenciavam a alimentação, os investigadores modificaram-nos para que pudessem ser ativados e desativados pela luz.

Quando os neurónios foram ativados pela luz, os ratos comeram quantidades muito mais pequenas. Ao mesmo tempo, a intensidade da ativação determinou a rapidez com que os animais deixaram de comer.

Os autores analisaram também como outros circuitos alimentares e hormonas afetavam os neurónios e descobriram que os neurónios eram silenciados por uma hormona que aumenta o apetite e ativados por um agonista do GLP-1, utilizado em medicamentos como o Ozempic para tratar a obesidade e a diabetes.

Estas experiências mostraram que estes neurónios "conseguem cheirar a comida, vê-la, senti-la na boca e no intestino, e interpretar todas as hormonas intestinais que são libertadas em resposta à alimentação. Depois, usam toda esta informação para decidir quando parar de comer", frisou Alexander Nectow, investigador médico da Universidade de Colúmbia e um dos autores da investigação.

Embora tenham sido encontrados neurónios especializados em ratos, Nectow sublinhou que a sua localização no tronco cerebral, uma parte do cérebro que é essencialmente a mesma em todos os vertebrados, sugere que os humanos têm uma grande probabilidade de ter os mesmos neurónios.

"Acreditamos que abrimos uma nova porta para compreender melhor a saciedade, como ocorre e como é utilizada para terminar uma refeição. Esperamos que um dia possa ser utilizada em terapias para a obesidade", concluiu o investigador, citado numa nota da Universidade de Columbia.