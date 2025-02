Escultura do gato de "Flow" exibida na capital da Letónia para celebrar nomeações aos Óscares

Uma escultura do gato protagonista no filme "Flow" está em exibição em Riga, capital da Letónia, para celebrar as duas nomeações aos Óscares da longa-metragem.

O projeto animado está nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Longa-Metragem Animada. É a primeira vez que um filme da Letónia consegue várias nomeações nesta cerimónia.

Para assinalar o feito, a autarquia de Riga trabalhou com o realizador Gints Zilbalodis para criar uma escultura 3D do gato. A figura foi, de seguida, exposta no Monumento da Liberdade na cidade e colocada em cima do nome da capital, na letra "A".