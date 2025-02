​Ozzy Osbourne e Black Sabbath anunciam concerto de despedida

O vocalista Ozzy Osbourne e o grupo Black Sabbath vão reunir-se 20 anos depois para aquele que será o último concerto em conjunto, foi esta quarta-feira anunciado.



O concerto único está marcado para 5 de junho no estádio do Aston Villa, em Birmingham, terra natal de uma das bandas fundadoras do movimento heavy-metal.

Será o primeiro concerto em duas décadas dos Black Sabbath com o vocalista original Ozzy Osbourne, que sofre de doença de Parkinson .

O guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward vão juntar-se a Ozzy para aquele que será o espetáculo de despedida do carismático vocalista, de 76 anos.

Sharon Osbourne, mulher e agente de Ozzy, confirma que este será o adeus do marido aos palcos.

"Para Ozzy, agora, é definitivo: 'Amo-te e boa noite'", disse Sharon Osbourne à agência Reuters.

As receitas do concerto intitulado "Back to the Beginning" serão doados a uma associação dedicada à doença de Parkinson e a outras organizações de caridade.

Para esta celebração, os Black Sabbath convidaram várias lendas da “família” do metal e do rock pesado: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God e Anthrax.

“É hora de retribuir ao lugar onde nasci”, disse Ozzy Osbourne, em comunicado. "Como sou abençoado por fazer isso com a ajuda de pessoas que amo. Birmingham é o verdadeiro lar do metal", rematou o vocalista.

Os bilhetes são postos à venda a 14 de fevereiro.