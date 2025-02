Veja como foi o 6º aniversário das Três da Manhã

A Ana Galvão, a Joana Marques e a Inês Lopes Gonçalves juntam-se todas as manhãs, no estúdio, para fazer emissão. Mas dia 4 de fevereiro, foi diferente...A Ana, a Joana e a Inês tinham outros planos.

Para festejar o seu 6.º aniversário, "As Três da Manhã" convidaram alguns ouvintes para virem celebrar, ao vivo, este dia especial numa emissão em direto do Auditório do Grupo Renascença.

Assim que os lugares foram disponibilizados, esgotaram logo. Por isso, foi uma festa em grande, com quem mais importa a assistir: os ouvintes!

Houve também muitas surpresas para As Três da Manhã e para os ouvintes, atuações musicais com Ana Bacalhau e Claudia Pascoal, jogos em direto com os ouvintes e muita animação.

Veja tudo aqui ou no Youtube da Renascença.