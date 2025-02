Opeth e Municipal Waste no EVILLIVƎ Festival

Os suecos Opeth e os norte-americanos Death Angel e Municipal Waste são algumas das novidades do cartaz do festival de heavy-metal EVILLIVƎ Festival, marcado para junho deste ano, no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Os japoneses Crossfaith e os norte-americanos Seven Hours After Violet são os outros nomes anunciados esta semana pela organização.

O EVILLIVƎ Festival está marcado para 27, 28 e 29 de junho.

Confira o cartaz completo:

27 de junho: Judas Priest, Municipal Waste, Death Angel e Ramp.

28 de junho: Korn, Till Lindermann, Opeth, Eagles of Dead Metal, Seve Hours After Violet e Bizarra Locomotiva.

29 de junho: Slipknot, Falling in Reverse, Jinjer, Crossfaith e Gaerea.