Maria Teresa Horta. Morreu a última das "Três Marias" aos 87 anos

Morreu Maria Teresa Horta, esta manhã de terça-feira, aos 87 anos.

A notícia é dada pela editora Dom Quixote, que, em comunicado, manifesta "profunda tristeza e sentida mágoa" pela perda da escritora.

"Uma perda de dimensões incalculáveis para a literatura portuguesa, para a poesia, o jornalismo e o feminismo, a quem Maria Teresa Horta dedicou, orgulhosamente, grande parte da sua vida", escreve a editora.

Maria Teresa Horta era uma das "Três Marias", a par de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, autoras das "Novas Cartas Portuguesas", um texto importante no contexto da queda da ditadura em Portugal, na altura liderada já por Marcelo Caetano. A obra foi alvo de muita atenção internacional e assinalou vários problemas do regime do Estado Novo.

No final de 2024, a BBC considerou a escritora e poeta uma das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras de todo o mundo, que inclui artistas, ativistas, advogadas e cientistas.

Patrícia Reis, biógrafa de Maria Teresa Horta, já reagiu nas suas redes sociais, agradecendo à autora: "Falaremos para sempre. Obrigada por tudo".