Maria Teresa Horta. Cerimónias fúnebres a partir de quarta-feira

As cerimónias fúnebres da escritora Maria Teresa Horta, que morreu esta terça-feira aos 87 anos, realizam-se na quarta-feira, partir das 18h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte das Publicações D. Quixote.

O velório da autora de "Minha Senhora de Mim" (1971) decorre na quarta-feira, entre as 18h00 e as 22h00, na Basílica, onde, na quinta-feira se realiza uma cerimónia, reservada à família e amigos.

O funeral sai às 14h30 para o Cemitério dos Prazeres, também na capital, segundo a editora de Maria Teresa Horta.

Maria Teresa Horta é última das "Três Marias", a par de Maria Isabel Barreno (1939-2016) e Maria Velho da Costa (1938-2020), autoras das "Novas Cartas Portuguesas" (1972).

A escritora tem livros editados no Brasil, em França e Itália. Foi a primeira mulher a exercer funções dirigentes no cineclubismo em Portugal e é considerada um dos expoentes do feminismo da lusofonia.

Também jornalista, Maria Teresa Horta foi amplamente premiada ao longo da sua carreira literária. Entre outros galardões, recebeu o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2014, o Prémio Autores 2017, na categoria Melhor Livro de Poesia, para "Anunciações", a Medalha de Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, em 2020, e o Prémio Literário Casino da Póvoa, em 2021 pela obra "Estranhezas", entre outros.

O Estado português condecorou-a em 2022, com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade.

Entre as instituições que hoje recordaram a escritora e jornalista estão o Museu do Aljube, que em 2021 teve patente a exposição "Mulheres e Resistência - "Novas Cartas Portuguesas"", por altura dos 50 anos de publicação da obra, na qual homenageou as "Três Marias": Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, além de Maria Teresa Horta.

O museu lisboeta lembra a "figura brilhante da cultura portuguesa", que deixa "um legado imenso de coragem e luta pela igualdade".

O Cinema São Jorge, em Lisboa, recorda uma outra faceta de Maria Teresa Horta, a de "cinéfila militante". "Nos anos 50 tornou-se a primeira mulher diretora de um cineclube, o ABC, cujo primeiro ciclo foi totalmente censurado pelo Secretariado Nacional de Informação", partilhou.

A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta considera que "os feminismos estão de luto" com a morte de Maria Teresa Horta, a quem agradece muito "por tudo".

Em dezembro de 2024, Maria Teresa Horta foi incluída numa lista elaborada pela estação pública britânica BBC de 100 mulheres mais influentes e inspiradoras de todo o mundo, que incluía artistas, ativistas, advogadas ou cientistas.