Festeje o sexto aniversário das Três da Manhã

A Ana Galvão, a Joana Marques e a Inês Lopes Gonçalves juntam-se todas as manhãs, no estúdio, para fazer emissão. Mas dia 4 de fevereiro, vai ser diferente...A Ana, a Joana e a Inês têm outros planos.

Para festejar o seu sexto aniversário, "As Três da Manhã" convidaram alguns ouvintes para virem celebrar, ao vivo, este dia especial numa emissão em direto do Auditório do Grupo Renascença.

Assim que os lugares foram disponibilizados, esgotaram logo. Por isso, vai ser uma festa em grande, com quem mais importa a assistir: os ouvintes!

Se não conseguiu lugar, não fique triste, porque pode ouvir, e até ver, a emissão em direto, das 07h00 às 10h00, na rádio e no Youtube da Renascença.

Vão ser três horas cheias de surpresas. Esta terça-feira junte-se à Renascença, esteja onde estiver, e não perca a oportunidade de assistir a esta emissão especial de aniversário.