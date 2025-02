Pintura vendida por 48 euros pode ser quadro de Van Gogh avaliado em 14,5 milhões de euros

O quadro "Elimar" foi vendido por 48 euros, recentemente, numa venda de garagem no Minnesota, nos Estados Unidos. No entanto, a obra pode, na verdade, ser um quadro de Van Gogh no mesmo período que "Noite Estrelada".

Num relatório de 458 páginas, um grupo de especialistas acredita que a pintura pertence mesmo ao famoso artista e, caso seja verdade, pode ter um valor de 14,5 milhões de euros.

O quadro de 46 x 40 centímetros retrata um aparente pescador a a fumar um cachimbo e terá sido pintado em 1889.

Apesar da crença dos especialistas, a "decisão" final deverá pertencer ao Museu Van Gogh, nos Países Baixos.