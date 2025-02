Orquestra Portuguesa de Guitarras Bandolins prepara cinco obras inéditas para 2025

A nova temporada da Orquestra Portuguesa de Guitarras Bandolins (OPGB) tem prevista a apresentação de cinco obras inéditas e o lançamento de um CD.

A OPGB, que busca levar música erudita ao Centro e Norte do país, arranca com o projeto "Temporada Nova Música" no domingo, dia 9, em Lamego.

O diretor artístico da OPGB, António Vieira, diz que o nome dado à digressão "pode parecer um nome um bocado utópico, mas a ideia é mesmo as pessoas conseguirem, antes do concerto, ter essa preparação que irão ouvir algo diferente e que tenham a curiosidade de assistir. E, esperamos, nós, com impacto positivo".

No espetáculo de Lamego, marcado para as 16h00, no Teatro Ribeiro da Conceição, vai estrear-se a obra "String Theory", de Ângela da Ponte. Segundo a compositora, esta obra tem inspiração na teoria das cordas: “A peça transporta a teoria das cordas para um universo sonoro, onde múltiplas ressonâncias emergem da interação dinâmica entre grupos instrumentais e componente eletrônica, criando um cosmos musical e imersivo.”

Destacando-se pela diversidade musical, unindo fado e pop nacional, neste novo projeto, a orquestra reafirma seu compromisso com a música erudita e a inovação sonora. Segundo António Vieira, “uma das imagens de marca da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins tem sido de não se centrar apenas num género musical ou numa estética, mas sim procurar mostrar que o que fazemos é muito eclético".

A digressão prossegue pelo Porto, onde Fátima Fonte apresentará "Salema", em 23 de março. Já em abril, Santa Maria da Feira, será palco da estreia de Pedro da Silva, no dia 12. A orquestra segue, depois, até Oliveira do Bairro, onde, a 11 de maio, o Hugo Vasco Reis, apresenta sua obra. Por fim em setembro, Estarreja acolhe José Carlos Sousa, para a finalizar as estreias.

Para finalizar este percurso, em 26 de outubro, a orquestra volta para casa e o Auditório de Gondomar, durante o Festival Internacional de Música de Plectro (FIMP), recebe o concerto de encerramento e o lançamento do CD, onde estarão todas as obras apresentadas.

Vieira reforça o convite ao público para prestigiar os concertos, destacando a importância do apoio à música nacional e à valorização de músicos e compositores portugueses. "Queremos mostrar que em Portugal há músicos e compositores de qualidade que podem fazer música de excelência", afirma.

Com ingressos esgotados em diversas apresentações recentes, a expectativa da OPGB é de que esta nova temporada seja mais um sucesso de público e crítica.