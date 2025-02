A Renascença está cheia de novidades. Descubra-as aqui!

Na nova grelha, a seguir às Três da Manhã, entram no ar José Coimbra e Teresa Oliveira . Das 10h às 13h há interação com ouvintes, histórias e um jogo para participar: “Facto ou Fake”.

As novas vozes que agora lhe apresentamos vêm complementar uma oferta de programas que tem vindo a inovar, surpreender e informar com a credibilidade da informação (premiada) da Renascença.

O humor de Daniel Leitão mantém-se às 17h15 com o “Seja o que Deus quiser” e às 18h35 o microfone é das crianças e da Miriam Gonçalves com o “Reporterzinho lá de casa”.

Às 16h chega mais uma novidade: Paulo Fragoso . Para o acompanhar no seu final de dia de trabalho e para o preparar para o regresso a casa, o Paulo Fragoso traz-lhe a companhia que precisa com as músicas que tanto gosta.

Assim que mete um pé “fora do escritório” pode juntar-se à Sónia Santos . Quer esteja de regresso a casa, a caminho do ginásio ou de um jantar com amigos, esta é a altura perfeita para ligar o rádio, ouvir música e partilhar como foi o seu dia.

Como habitual, às 20h30 pode ouvir o Rosário e às 21h é tempo do Hotel Califórnia com Paulino Coelho. Pelas 23h, é tempo de aprofundar as notícias do dia na Edição da Noite.

A partir da meia-noite, fique com o Carlos Bastos e, entre as 02h e as 05h, com o Óscar Daniel. Às cinco da manhã é a vez da Miriam Gonçalves, a animadora perfeita para o acompanhar no início de mais um dia, antes do turbilhão d’As Três da Manhã.

Caras novas, mais música e informação de confiança confirmam que a Renascença está a mudar. Continuamos consigo no rádio, no digital, em podcast. Temos a certeza que vai gostar das novidades da Renascença e que vamos fazer parte do seu dia.