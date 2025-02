Tudo o que precisa de saber sobre a entrega dos Grammys

Beyoncé está nomeada para Álbum do Ano e Melhor Álbum Country com Cowboy Carter, e Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Canção Country, com Texas Hold’Em.

Quem são os outros nomeados?

Para o Grammy de Gravação do Ano, além de Beyoncé, estão nomeados The Beatles, com Now and Then, Sabrina Carpenter, com Espresso, Charli XCX, com 360, Billie Eilish, com Birds of a Feather, Kendrick Lamar, com Not Like Us, Chappell Roan, com Good Luck, Babe! e Taylor Swift, com Fortnight, tema que partilha com Post Malone.

Já na categoria de Álbum do Ano competem também, além de “Cowboy Carter”, de Beyoncé, “New Blue Sun”, de André 3000, “Short n’ sweet”, de Sabrina Carpenter, “BRAT”, de Charli xcx, “Djesse Vol.4”, de Jacob Collier, “Hit me hard and soft”, de Billie Eilish, “Chappell Roan The rise and fall of a Midwest princess”, de Chappell Roan, e “The tortured poets department”, de Taylor Swift.

A longa lista de mais de 90 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock e o metal, indo também do gospel aos audiolivros.

Além de Taylor Swift e Beyoncé, estarão também na cerimónia nomes como Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan e Sabrina Carpenter, com a organização a prometer, ainda, a presença de “um convidado muito especial”.

Apesar de decorrerem como planeado, os Grammy 2025 vão concentrar a sua atenção nos esforços de ajuda aos incêndios florestais.

Todos os anos, a Recording Academy organiza uma série de eventos para dar as boas-vindas à indústria musical durante a semana dos Grammys e as editoras discográficas fazem o mesmo.

No entanto, muitas instituições cancelaram os seus planos — a Universal Music Group, a BMG e a Warner Music Group entre elas — e, em vez disso, estão a alocar recursos para os esforços de reconstrução e assistência aos incêndios florestais na área de Los Angeles.