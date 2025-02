José Coimbra "encaixa que nem uma luva na Renascença", diz Teresa Oliveira

“É um exercício de percebemos o ‘timing’ um do outro, e de haver equilíbrio entre os dois. Não concordo nada que alguém tenha que ser o ajudante do outro. São duas pessoas que estão a contribuir para aquele produto final”, explica José Coimbra.

A nova dupla da Renascença vai falar das suas histórias, mas também das histórias dos ouvintes. “Vamos pedir que interajam connosco”, sublinha José Coimbra. “No fundo é falar daquilo que as pessoas falaram ao jantar, e do que vão falar ao almoço, ou seja, queremos ser uma plataforma de histórias. As nossas e a dos ouvintes ”.

Sobre o programa que estão a preparar, José Coimbra levanta a ponta do véu: “Vamos falar muito. Achamos que a comunicação é muito importante. Uma comunicação objetiva, com coisas que interessem às pessoas, assuntos do dia-a-dia”.

São ambos de Santarém, nasceram no mesmo hospital, andaram na mesma escola e vão agora formar equipa, alguns anos depois, no mesmo programa de rádio. A partir de segunda-feira, José Coimbra junta-se a Teresa Oliveira na antena da Renascença , das 10h00 às 13h00.

José Coimbra: “Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam”

Depois de um percurso de 27 anos na RFM, a outra rádio do Grupo Renascença Multimédia, José Coimbra muda-se de armas e bagagens para a Renascença. Sobre esta nova casa cita uma frase de José Saramago, do livro “A Viagem do Elefante”, para dizer: “Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam”.

“Acho que era inevitável chegar aqui. Estou a adorar estar onde as pessoas também querem que eu esteja. Essa energia deixa-me muito feliz por estar numa rádio que me deixa muito orgulhoso. Tem um passado glorioso e tem um futuro brilhante. Fico muito orgulhoso de poder fazer parte desse futuro”, afirma.

Teresa Oliveira, que no grupo Renascença Multimédia começou na Mega Hits, lembra que a “rádio sempre fez parte” da sua vida. “Sempre ouvi rádio e desde que cheguei, tenho visto a rádio a reinventar-se. Acho que nesta rádio que tem o nome Renascença é cada vez mais evidente esse sentido. Vai-se reinventando, vão nascendo novas coisas”, refere.

“Tenho a certeza de que este programa de duas pessoas, às 10 da manhã, vai ser também o início de uma longa e belíssima viagem que vem aí. Eu estou muito feliz por estar aqui”, aponta Teresa Oliveira.

Segundo a animadora que os ouvintes já estão habituados a ouvir neste horário, ter a companhia do José Coimbra será “uma coisa maravilhosa”. “Para além de ser muito bem disposto, e de nos fazer rir de uma forma tão fácil, tem esta profundidade”, diz Teresa sobre Coimbra.

Surpresas na estreia

Há ainda uma surpresa que está no segredo dos deuses e que está reservada para segunda-feira e que promete surpreender José Coimbra. Teresa Oliveira prefere guardar segredo e deixar para o dia de estreia a revelação.

Mas há já algumas novidades que avançam que terão nas três horas de programa. “Vamos ter várias surpresas ao longo do ano”, explica Teresa Oliveira. Já estão preparadas, diz-nos, mas revela que a “primeira” será “um jogo” em que os ouvintes vão ser desafiados a responder em “30 segundos”, chamado “Facto ou Fake”.

José Coimbra e Teresa Oliveira integram a nova grelha da Renascença que começa dia 3 de fevereiro. Das 13h00 e até às 16h00, a partir de dia 17 de fevereiro, será Inês Nogueira que vem da Mega Hits, a oferecer ao público, em casa ou no trabalho, muita música para manter o foco nas atividades do dia-a-dia.

Entre as 16h00 e as 19h00, a emissão será conduzida por Paulo Fragoso com a participação de Daniel Leitão e Miriam Gonçalves. Mais ao final do dia, das 19h00 às 20h30, Sónia Santos irá acompanhá-lo a casa.