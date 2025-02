Inês Nogueira traz à Renascença música e "coisas que parecem óbvias, mas não são"

No novo horário na Renascença, Inês Nogueira quer falar de “coisas que podem parecer óbvias, mas não são”. “Há muitas coisas que eu ouvi na rádio e só daí é que me despertou o interesse para ir saber mais”, explica a animadora.

Inês Nogueira diz que não vai deixar ninguém dormir a sesta, até porque acha um “desperdício de tempo”, porque se “deixa de fazer muita coisa”. A nova animadora da Renascença, que a partir de dia 17 de fevereiro assume o espaço entre as 13h00 e as 16h00, promete ser a companhia dos ouvintes com muita música e coisas curiosas.

Quem é Inês Nogueira?

Nasceu e cresceu em Setúbal e é licenciada pela Universidade Católica Portuguesa em Comunicação Social e Cultural. “Depois de seis anos de Mega Hits achei que se calhar estava na altura de dar o pulo. O convite da Renascença veio e foi muito bem recebido, por isso estou pronta para enfrentar este novo desafio”, remata.

Reconhece que muito cedo foi tocada pelo bichinho da rádio. “Desde muito pequenina, que quando andava de carro com o meu pai era fascinante ouvir rádio com ele. Foi aí que nasceu a curiosidade. Eu gostava de poder falar dentro daquela coisa para as pessoas que estão no carro!” afirma.

Até aqui estava habituada a falar para um público mais jovem, mas isso não a assusta, pelo contrário. Inês Nogueira explica que “desde o primeiro dia” em que recebeu o convite, a sua “estação de rádio mudou automaticamente para a Renascença”.

Inês Nogueira reconhece, contudo, que há um desafio. “Há artistas e há músicas que eu ainda não conheço, porque talvez nem fosse nascida, mas esse trabalho está a ser feito com todo o carinho, até porque há músicas que me soam familiar, por as ter ouvido com o meu pai”.

Empenhada neste “trabalho de casa” para estar a par, Inês Nogueira diz que espera “espicaçar” os ouvintes: “Ela pode só ter 26 anos, mas consegue falar para nós!”. Sobre o seu programa diz que há ainda alguns segredos que quer reservar para o arranque marcado para 17 de fevereiro.

“Eu vou deixar em segredo, porque acho que foi surpreendente o facto de eu, Inês Nogueira, ter vindo para a Renascença. Portanto, acho que tudo aquilo que vai acontecer no meu programa também pode surpreender e prefiro que as pessoas ouçam e percebam o que é que vem daí”.

Para já, a animadora vai de férias para o Brasil. São 15 dias, diz para fazer um “detox para desligar o chip Mega Hits e ligar o chip Renascença”.

“Acho que me vai fazer muito bem, virei completamente renovada para enfrentar este desafio e espero que os ouvintes me recebam com muito carinho, como toda a equipa aqui já me recebeu”, diz a animadora, que reconhece a rádio “foi sempre” aquilo que se imaginou a fazer na vida.

Inês Nogueira vai integrar, a partir de 17 de fevereiro, a nova grelha da Renascença que arranca já dia 3 de fevereiro com várias novidades. Depois do programa Três da Manhã, estreia-se em antena, das 10h00 às 13h00 a dupla José Coimbra e Teresa Oliveira. Entre as 16h00 e as 19h00, a emissão será conduzida por Paulo Fragoso, com a participação de Daniel Leitão e Miriam Gonçalves. Depois o final do dia, das 19h00 às 20h30, será apresentado por Sónia Santos.