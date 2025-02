“Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar”. Sónia Santos em novo horário na Renascença

Recorrendo à famosa canção do “grande [Jorge] Palma”, Sónia Santos explica que “ enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar com música para sentir, informação para decidir ”, e acrescenta, “muito importante”, a animadora vai querer “saber como é que foi o dia” dos seus ouvintes.

“Acho que vou ter o privilégio de acompanhar quem me ouve , a fazer o seu caminho, seja por onde for. A caminho de casa, de um jantar com amigos, do ginásio, do cinema, do teatro ou de um sunset”, diz Sónia Santos.

A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a animadora, que até aqui assumiu o período da tarde na antena da Renascença, passa para o final do dia. Vai apresentar o programa entre as 19h00 e as 20h30.

Tudo começou por acaso

Sónia Santos faz contas à vida que leva de rádio e admite que já não sabe bem. “32 ou 33 anos? Não sei!”, diz a rir. Sabe é que a rádio para si é “vida” e sabe que quando lhe perguntam quem é diz: “Sónia Santos, a locutora”.

A magia da rádio entrou na sua vida “por acaso”. Hoje sente a “gratificação de estar aqui”. Sentada no estúdio da Renascença onde conduz a emissão, admite: “continuo a adorar estar em estúdio. É uma paixão, e esta ligação que se vai estabelecendo com quem nos ouve é muito gratificante”.

É por isso que, para si, o retorno dos ouvintes é importante. “Saber que não estás aqui sozinha no estúdio, essa é a mais-valia da minha profissão e a interação com quem me está a ouvir”, explica.

Na Renascença onde está, diz que já passou por “todos os horários e mais algum” e vai agora estrear um espaço que até aqui não existia. Para trás, nos mais de 30 anos de rádio estão muitas memórias.

“Eu comecei por acaso, foi mesmo um acaso, numa rádio do Barreiro, Rádio Sul e Sueste. Depois fui para a Rádio Energia, a RFM, Mega FM e agora a Renascença”.

Foi na Mega FM que se estreou como “host” ou seja, “foram 10 anos na Mega onde pela primeira vez aconteceu na rádio em Portugal ter uma host feminina, portanto, uma mulher que lidera o programa”. Sónia Santos chegou também a liderar toda a equipa da Mega.

A rádio tem-lhe permitido fazer o que mais gosta. “Comunicar, partilhar, viajar, quer seja literal, quer seja metaforicamente, conhecer outras perspetivas. Eu adoro aprender e saber coisas novas e a rádio permite-me tudo isso”.

“Não sei se poderia ter outra profissão”, interroga-se. Sónia Santos sente que há em si, desde sempre, uma comunicadora.

“Eu era aquela aluna que trazia sempre papelinhos para casa! Quer dizer, destabilizava os coleguinhas, porque estava sempre a falar! Eu realmente sou faladora”, afirma, sublinhando de seguida que também gosta de momentos de silêncio.

A partir de dia 3 de fevereiro, Sónia Santos fará parte da nova grelha no horário entre as 19h00 e as 20h30. Antes dela, no dia há outras novidades. Depois do programa Três da Manhã, estreiam-se em antena entre as 10h00 e as 13h00 os locutores José Coimbra e Teresa Oliveira.

A seguir a esta dupla chegará, a partir de dia 17, Inês Nogueira, das 13h00 às 16h00. Depois, entre as 16h00 e as 19h00, será Paulo Fragoso a assumir os comandos da emissão da Renascença, com a companhia de Daniel Leitão e Miriam Gonçalves.