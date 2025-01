O teatro depois da catástrofe. Como se reconstrói uma criança

Como é que se volta à vida depois de uma catástrofe? A interrogação despertou na cabeça da criadora Ainhoa Vidal a semente para uma peça de teatro para crianças. “Aruna e a Arte de Bordar Inícios” está em cena este fim-de-semana, no Pequeno Auditório, do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Ainhoa Vidal explica que se trata de um “teatro de sombras”. A peça para maiores de 6 anos tem como personagem central uma criança de 10 anos.

Aruna “perde a gravidade como consequência daquilo que está a viver”, explica a artista. Esta criança viveu uma catástrofe e o espetador assiste em simultâneo à “construção de uma cidade e à reconstrução desta criança de 10 anos”.

Esta é por isso uma peça que fala de “coragem”. Aruna tenta “voltar a encontrar a gravidade” para poder voltar a pôr os pés no chão. Essa suspensão que vive é uma metáfora das dificuldades perante as quais a vida a coloca.

Ainhoa Vidal conta que “é um espetáculo que ao mesmo tempo que lida com as mortes que nos acontecem, lida, também e sobretudo com a coragem de voltar a levantar e trabalhar para voltar a ver a vida acontecer”.