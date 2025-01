Patti Smith desmaia durante concerto no Brasil

A cantora Patti Smith surpreendeu a plateia durante um concerto na cidade de São Paulo, no Brasil, mas, desta vez, não foi pela sua voz ou pela sua performance, mas sim por ter desmaiado 30 minutos após o início do espetáculo.

Na noite de quarta-feira, a cantora, de 78 anos, estava a atuar no Teatro Cultura Artística quando se sentiu mal e caiu, batendo a cabeça no chão. Foi retirada do palco em cadeira de rodas.

Contrariando as recomendações médicas, assim que se sentiu melhor, Patti Smith regressou ao palco para pedir desculpas e concluir o concerto com as músicas Wings e Because The Night. Além disso, o espetáculo foi remarcado para esta quinta-feira.

Num comunicado divulgado no Instagram, a casa de espetáculos paulista informou que a cantora vinha a sofrer de fortes dores de cabeça nos últimos dias e se sentiu tonta durante a performance. Contudo, ela já está a ser acompanhada pelos melhores médicos da região.

Este concerto faz parte de um projeto em colaboração com o Soundwalk Collective, onde os artistas procuram "despertar memórias sonoras que traduzem a nossa relação com o mundo e o meio ambiente, a nossa existência e o processo criativo".