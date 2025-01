Morreu a cantora Marianne Faithfull

A cantora e atriz inglesa Marianne Faithfull, mais conhecida por seu sucesso dos anos 1960 "As Tears Go By", morreu aos 78 anos, noticiou esta quinta-feira a imprensa britânica.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull”, disse a emissora BBC citando um comunicado do porta-voz da artista.

"Marianne faleceu tranquilamente em Londres hoje, na companhia de sua amorosa família. Sentiremos muita falta dela."

Marianne Faithfull, que nasceu na capital britânica em 29 de dezembro 1946, tornou-se conhecida internacionalmente com a canção “As Tears Go By”.

É a criadora de canções como "Broken English" e "Falling From Grace".

Marianne Faithfull atuou em Portugal em 1993, no Coliseu do Recreios, em Lisboa. Regressou em 2005, no âmbito do CoolJazz, em Oeiras.