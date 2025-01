"O Conde de Monte Cristo" lidera nomeações na 50.ª edição dos prémios franceses César

O filme "O Conde de Monte Cristo", de Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, lidera a lista de nomeados da 50.ª edição dos prémios César, à frente de "Corações Partidos" e "Emilia Perez", anunciou esta quarta-feira a Academia francesa.

O filme francês mais caro de 2024 - com um orçamento de 43 milhões de euros - foi um sucesso nas bilheteiras francesas com 9,4 milhões de espectadores.

Com 14 nomeações, a mais recente adaptação do clássico de Alexandre Dumas estreou-se em Portugal em 31 de outubro, sendo protagonizada por Pierre Ninei, que concorre na categoria de Melhor Ator, um ator franco-belga que ganhou um César em 2015 por "Yves Saint Laurent".

Já "Corações Partidos", de Gilles Lellouche, recebeu 13 nomeações, incluindo Melhor Ator para François Civil e Melhor Atriz para Adèle Exarchopoulos, 11 anos depois de receber um César e uma Palma de Ouro por "A vida de Adèle".

O musical em língua espanhola "Emilia Perez", de Jacques Audiard, recebeu 12 nomeações, tendo sido um sucesso nos Estados Unidos, onde bateu o recorde de 13 nomeações nos Óscares para um filme em língua não inglesa e em Cannes ganhou o Prémio do Júri e um prémio coletivo de interpretação para as atrizes e para a protagonista, Karla Sofia Gascon.

A atriz espanhola Karla Sofia Gascon, de 52 anos, que fez história ao ser a primeira atriz trans nomeada para um Óscar, está agora nomeada na categoria de Melhor Atriz dos Césares, assim como a sua colega de elenco Zoe Saldaña.

Para Melhor Filme, estão nomeados "O Conde de Monte Cristo", "En fanfare", "Misericorde", "L'histoire de Souleymane" e "Emilia Pérez".

No que diz respeito à realização, o prémio de Melhor Realizador será disputado por Jacques Audiard, pela dupla Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, por Gilles Lellouche, por Boris Lojkine ("L'histoire de Souleymane") e Alain Guiraudie ("Miséricorde").

Na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, estão nomeados "Anora", "A Semente do Figo Sagrado", "O Aprendiz", "A Substância" e "A Zona de Interesse".

A 50.ª cerimónia dos César, os prémios mais importantes do cinema francês, terá lugar no dia 28 de fevereiro e atribuirá um César honorário à atriz norte-americana Julia Roberts, bem como ao cineasta greco-francês Costa-Gavras.

A gala será presidida pela atriz Catherine Deneuve e apresentada pelo 'rapper', realizador e ator Jean-Pascal Zadi, conhecido pelos seus papéis cómicos.

Antes desta gala, a Academia do César reforçou as suas regras contra a violência sexual após a avalanche de denúncias nos últimos dois anos e que já em 2024 teve um papel de destaque na cerimónia com um discurso da atriz Judith Godrèche, embaixadora do movimento Me Too em França.

Em particular, após a decisão do ano passado de não dar qualquer destaque aos suspeitos de violência sexual em processos judiciais, a Academia anunciou na semana passada que qualquer membro nessa situação terá o seu direito de voto suspenso até ao final do processo