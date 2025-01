​Faculdade de Ciências de Lisboa abandona rede social X

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa anuncia que vai “abandonar, com efeitos imediatos a rede social X”.

A revelação é feita em comunicado e a instituição justifica a decisão por não partilhar “os valores cada vez mais propagados na plataforma e que atentam contra o pilares-base da instituição”.

A conta da faculdade nesta rede social tem mais de 4.500 seguidores.

A diretora de comunicação e imagem da faculdade, citada no comunicado, adianta também que esta decisão “reflete o compromisso inabalável da nossa instituição com a promoção do conhecimento, do pensamento crítico e da liberdade académica”.

“Não podemos continuar num espaço que contraria os valores fundamentais que regem a nossa missão”, reforça.

No comunicado, a Faculdade acrescenta que passam a estar presentes na rede Bluesky, uma rede social que começou por estar ligada ao Twitter, mas que se tornou um projeto independente em 2022.

Nas últimas semanas têm sido várias as empresas e instituições a abandonar a rede social. Por exemplo, o Le Monde foi o último órgão de comunicação social a fazê-lo, juntando-se a outros meios de comunicação, franceses (Ouest France, Sud Ouest, Mediapart, La Voix du Nord) e estrangeiros (The Guardian, La Vanguardia).