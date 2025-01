Moldávia desiste da Eurovisão por falta de qualidade das canções

O Festival da Eurovisão de 2025, na Basileia, vai ter menos um país a concorrer. A Moldávia anunciou a desistência do concurso de música da União Europeia de Radiodifusão por falta de qualidade das canções selecionadas para a final nacional.

O anúncio foi feito na quarta-feira passada, pela emissora TeleRadio-Moldova (TRM), com o cancelamento do Etapa Națională (o equivalente ao Festival da Canção na Moldávia), depois das audições terem “gerado uma impressão negativa” por parte do público.