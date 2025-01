Dois podcasts Renascença nomeados a melhores do ano

Os podcasts da Renascença “Só mais uma estória” e “Gyökeres - Antes da Máscara” estão entre os nomeados a melhores do ano nos Prémios Podes.

“Só mais uma história” está na corrida na categoria de Narrativa. Neste podcast a locutora Miriam Gonçalves, com a colaboração de Raquel Bastos, conta histórias infantis originais, para ouvir no quarto de luz apagada ou com a luz de presença.

O poscast foi criado a pensar nos pais que acham que não sabem ou já estão demasiado cansados para inventar estórias "quando eles nos pedem ‘só mais uma estória’ antes de dormir”.

Miriam Gonçalves é também a autora do livro infantil "O Mistério dos Ovos Desaparecidos".