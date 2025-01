Dupla MXGPU (Moullinex e GPU Panic) estreia-se ao vivo e edita álbum este ano

A dupla MXGPU, que junta os músicos Moullinex e GPU Panic, apresenta-se ao vivo em março em Lisboa e no Porto, e tem prevista a edição do álbum de estreia para este ano, anunciou o agenciamento dos artistas.

Os dois "espetáculos únicos" estão marcados para 22 de março, em Lisboa, na Galeria Oval do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), e 27 de março, na Casa da Música, no Porto.

Os espetáculos serão antecedidos por duas sessões "pop-up", "exclusivas e limitadas", a realizar no MAAT, em Lisboa, já no próximo dia 08 de fevereiro, no âmbito da "exposição imersiva" "Rooms", de Anthony McCall, patente no museu. Segundo a promoção, cada uma das sessões é um "evento intimista", que permitirá estabelecer "uma ligação especial e direta com os artistas".

Embora já tenham trabalhado juntos, estes serão os primeiros espetáculos de Moullinex (Luís Clara Gomes) e GPU Panic (Guilherme Tomé Ribeiro) enquanto MXGPU.

A parceria entre ambos iniciou-se no álbum "Hypersex", de Moullinex, editado em 2017, "e estreita-se cada vez mais desde então, justificando um novo nome, conjunto, que sinaliza um todo que suplanta a soma das partes".

O espetáculo de MXGPU é uma "experiência imersiva", que "vive no coração da pista de dança, em formato 360º, e esbate as fronteiras entre o palco e o público". A edição do álbum de estreia da dupla está prevista para este ano.

No ano passado, Moullinex e GPU Panic atuaram em locais por todo o mundo, entre as quais Bali, Roma, Madrid, Ibiza, Guadalajara, Istambul e Phuket, mas também em cidades portuguesas como Lisboa, Porto e Faro.

DJ, multi-instrumentista e compositor, Luís Clara Gomes é um dos fundadores da editora Discotexas, editou vários EP e quatro álbuns, o último dos quais, "Requiem for Empathy", em 2021, e fez remisturas para nomes como Cut Copy, Two Doors Cinema Club e Sebastien Tellier.

DJ e produtor, Guilherme Tomé Ribeiro, um dos fundadores da banda Salto, tem vários EP e "singles" editados.

Os bilhetes para o espetáculo no MAAT, cujo valor não foi ainda revelado, estarão à venda na plataforma "online" Shotgun. Para o espetáculo na Casa da Música, os bilhetes, que custam 25 euros, já podem ser adquiridos na bilheteira deste equipamento.

No caso das duas sessões "pop-up", os bilhetes serão vendidos na bilheteira do MAAT. Cada sessão é limitada a 70 pessoas.