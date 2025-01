Ministra garante que Capital Portuguesa da Cultura é para "continuar em 2028"

“Artesãos que partilham as sábias práticas artesanais, expressão singular de cada território e últimos redutos, muitas vezes, da vida em comunidade, são patrimónios que têm vindo a ser desprezados pelo poder central. Talvez por arrogância, por desconforto, por incómodo. Mas o que é fundamental é que erradiquemos de uma vez por todas categorias que já não fazem qualquer sentido – a alta cultura e baixa cultura , por exemplo”, defendeu a ministra, durante a cerimónia de abertura de Braga como capital portuguesa da Cultura.

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de abertura de Braga 2025, lembrou que, apesar, de o título ter sido criado como “espécie de prémio de consolação” para as candidatas a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, ganha por Évora, há "acidentes que podem funcionar".

A ministra garante rigor e igualdade de oportunidades para todos na cultura e fala de uma mudança de paradigma que vai contar com a parceria dos municípios.

“É, pois, uma mudança de paradigma com carácter estruturante e de longa duração. Na prática, como é que esta mudança se concretiza? As parcerias que o Ministério da Cultura está a propor aos 308 municípios do país constituem uma ação fundamental".

"Caso contrário, as nossas perdas seriam mesmo irremediáveis", rematou.

Braga assumiu este sábado oficialmente o título de CPC até dezembro. Em 2026 segue-se Ponta Delgada, antes de Évora tornar-se em 2027 CEC.