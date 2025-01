Salvador Sobral dá concerto solidário com a Palestina em fevereiro em Lisboa

O cantor português Salvador Sobral vai dar um concerto solidário com a Palestina, em fevereiro em Lisboa, no B.Leza.

De acordo com informação disponível nas páginas do clube B.Leza nas redes sociais, o espetáculo está marcado para 06 de fevereiro.

"O valor do bilhete é um donativo consciente a partir de quinze euros, ou seja, podes contribuir com mais se tiveres a possibilidade e vontade de o fazer", lê-se no texto de apresentação do concerto.

Os lucros do espetáculo revertem para o Coletivo pela Libertação da Palestina, para que este movimento possa "continuar a organizar eventos e ações que apoiam a luta por uma Palestina livre, assim como enviar dinheiro para redes de apoio mútuo palestiniano e trazer mais vozes e cultura palestiniana a Portugal".

Visto que os bilhetes "não terão forma física ou digital", a entrada no concerto "terá por base uma lista de reservas confirmadas, à porta". Nas páginas do B.Leza é possível aceder a um "link" através do qual se pode fazer a reserva.

O atual conflito no Médio Oriente, interrompido no domingo por um acordo de cessar-fogo e que causou dezenas de milhares de mortos, sobretudo em Gaza, foi desencadeado por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023, que fez cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 47 mil mortos, na maioria civis e na sua larga maioria palestinianos, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.