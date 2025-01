Ângelo Rodrigues deixa hospital e pede "mais amor e empatia"

" Estou aqui vivo , de bom astral e, tal como a vida é, com os seus picos e vales", começou por referir Ângelo Rodrigues, de 37 anos, num vídeo divulgado no Instagram .

O ator Ângelo Rodrigues já recebeu alta hospitalar e publicou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais a explicar as razões do seu internamento e a agradecer a quem torceu pela sua recuperação.

Nesta mensagem nas redes sociais, aproveita também para fazer um apelo: "todos nós travamos uma grande luta e nunca sabemos realmente o que está do outro lado. Por isso, mais amor, mais empatia, sejamos mais gentis uns com os outros".

O ator termina o vídeo com um agradecimento especial e com uma mensagem de esperança.

"Gosto muito de vocês, especialmente os que torceram por mim e que trataram da minha recuperação. Agora, é lamber as feridas, levantar a cabeça e viver", sublinha Ângelo Rodrigues, que foi internado de urgência no Hospital S. José, em Lisboa, no passado dia 12 de janeiro.

Em 2019, o ator esteve dois meses internado e chegou a estar em coma induzido, na sequência de uma infeção grave na perna, alegadamente resultante de uma injeção de testosterona.