"Sete Pecados Mortais" celebra 30 anos com reposição em sessões IMAX

As salas de cinema vão contar com a reposição de "Sete Pecados Mortais", de David Fincher, para assinalar os 30 anos do thriller que foi lançado em 1995.

Haverá sessões regulares, mas o principal destaque vai para a opção de assistir ao filme, pela primeira vez, em versão IMAX.

A obra foi restaurada e remasterizada para um formato com melhor qualidade de imagem e som, a partir do negativo original.

"Sete Pecados Mortais" coloca dois detetives, um experiente (Morgan Freeman) e um novato (Brad Pitt), na caça a um assassino em série que usa o simbolismo dos sete pecados mortais para matar pessoas e encenar os seus cadáveres. O elenco conta, ainda, com Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey.

Conhecido pela sua sequência de abertura icónica, a violência crua e grotesca e o seu desfecho imprevisível, o thriller foi a afirmação de David Fincher enquanto realizador.

"Sete Pecados Mortais" regressa aos cinemas portugueses esta quinta-feira, dia 23 de janeiro.