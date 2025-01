"Severance". Nova temporada promete mais reviravoltas e muito mistério

A segunda temporada de "Severance" lança o primeiro episódio esta sexta-feira, quase três anos depois do final da temporada passada.

A série criada por Dan Erickson e liderada, na realização e produção, por Ben Stiller conta a história de uma empresa fictícia - Lumon Industries - que tem um programa especial para os trabalhadores: Quem aceitar participar, tem a sua mente dividida entre o trabalho e o tempo livre.

Quando a pessoa entra na empresa, perde todas as memórias da sua vida pessoal e, quando acaba o turno, perde todas as memórias do emprego. No fundo, são duas pessoas diferentes.

Lentamente, vamos desvendando as razões que levaram as personagens a tomar uma escolha tão radical, para separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, e os segredos por trás da Lumon Industries, que se vai revelando cada vez mais como um culto perigoso e perturbador.

O elenco de luxo é liderado por Adam Scott e conta também com Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette.

A primeira temporada foi um sucesso e valeu à série 14 nomeações para Emmy, acabando por ganhar dois pela sua banda sonora e o seu genérico de abertura.

Agora, a nova temporada sobe a fasquia e já está a ser recebida com enorme entusiasmo. A crítica especializada está a aclamar os novos episódios e há uma grande expectativa de que, apesar ser janeiro, já está encontrada uma das séries do ano.

Com inspiração clara em filmes como "The Truman Show", "Being John Malkovich" e "O Despertar da Mente", a série é caracterizada pela direção de Arte e direção de Fotografia meticulosas, grandes interpretações e algum humor negro e imprevisível. Espera-se, ainda, uma narrativa com muitas reviravoltas e novos mistérios que vão deixar os espectadores com vontade de ver o próximo episódio.

O novo episódio de "Severance" pode ser visto na AppleTV+. Um novo episódio vai estrear todas as semanas, às sextas-feiras.