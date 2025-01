Série portuguesa "Espias" selecionada para mercado do festival de Berlim

A série portuguesa de ficção "Espias", de Pandora da Cunha Telles, foi selecionada para o mercado de séries em paralelo ao Festival de Cinema de Berlim, marcado para fevereiro, revelou esta sexta-feira a organização.

"Espias", que é uma produção da portuguesa Ukbar Filmes com a Polónia, foi uma das 17 produções televisivas internacionais escolhidas para antevisão no "Berlinale Series Market", um evento que decorrerá de 16 a 19 de fevereiro, em paralelo ao festival de Berlim.

De acordo com a organização, o júri escolheu produções televisivas que tenham "um maior potencial de mercado", proporcionando-lhes "uma maior visibilidade e apoio a contacto com compradores e distribuidores internacionais".

"Espias" é uma série de ficção realizada por João Maia e Laura Seixas, a partir de uma ideia da produtora Pandora da Cunha Telles, e que se relaciona com o universo da série "A Espia" (2020), da mesma produtora e autora.

"Continuamos na segunda Guerra Mundial, mas Portugal já não corre perigo de ser invadido. "Espias" centra-se nas redes de espionagem falsas agora globalizadas. Já não temos apenas duas espias, mas sim sete. [...] Inspirada nos eventos reais de 1942 a 1945 e nas vidas de notáveis espiões como Popov, Garbo ou Brutus, demos vida a um conjunto de espias que vão mudar o rumo da Guerra", refere a produtora em nota de imprensa divulgada à Lusa.

"Espias" tem sete episódios, foi rodada na Figueira da Foz e em Lisboa e tem apoio financeiro da RTP, do Instituto do Cinema e Audiovisual, do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, do município da Figueira da Foz e da Krakow Film Klaster, da Polónia.

O elenco integra Madalena Almeida, Maria João Bastos, Ana Vilela da Costa, Lúcia Moniz, Gabriela Barros, Kelly Bailey e Daniela Ruah, às quais se juntam nomes como Adriano Carvalho, Adriano Luz e Diogo Morgado.

Entre as produções televisivas selecionadas para Berlim estão ainda três séries brasileiras: "Reencarne", de Bruno Safadi com o ator luso-guineense Welket Bungué no elenco, "Máscaras de oxigénio cairão automaticamente", de Thiago Pimentel, e "Sutura", de Fábio Montanari.