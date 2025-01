Ney Matogrosso, Paulo de Carvalho e Tony Carreira na programação do Coliseu Micaelense

Concertos de Ney Matogrosso, Paulo de Carvalho, Gipsy Kings, Camané e de Tony, David e Mickael Carreira, são destaques da agenda cultural do Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, para este ano.

Segundo a presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense, Cila Simas, que apresentou esta sexta-feira a programação para 2025, o equipamento cultural que começou o ano com o tradicional Grande Baile Réveillon, abre a temporada no sábado com um concerto do cantor Paulo de Carvalho.

Ney Matogrosso sobe ao palco do Coliseu no dia 5 de outubro, o fadista Camané no dia 4 de abril, Tony Carreira, David Carreira e Mickael Carreira atuam a 23 de maio, na Festa do Emigrante, e o grupo Gipsy Kings, a 30 de maio.

O Coliseu de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, recebe também a banda The Lucky Dukies (10 de maio), Fernando Pereira (30 de janeiro), Tiago Bettencourt (08 de março), Carlos Alberto Moniz (25 de abril) e Tributo a Coldplay (15 de março), entre outros.

De acordo com o cartaz de 2025, os tradicionais Grandes Bailes de Carnaval terão lugar a 28 de fevereiro e a 03 de março, o Barcelona Flamenco Ballet atua a 9 junho e a 19, 20 e 21 de setembro será apresentado o espetáculo de teatro "Dois de Nós", com interpretação de António Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

O salão nobre do Coliseu Micalense receberá, de 6 de julho a 31 de agosto, a exposição "Bem-vinda sejas Amália", da Fundação Amália Rodrigues.

A agenda inclui também espetáculos do Festival Tremor (9 a 12 de abril), "Insónia", de Fernando Mendes (27 de outubro) e "Summer Off Radio On" (evento da Rádio Atlântida, 13 de setembro), entre outras iniciativas já programadas.

A presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense, Cila Simas, disse na apresentação da agenda - onde estiveram Tony Carreira e Paulo de Carvalho -, que na programação para este ano foram mantidos "os eventos âncora" e acrescentado "valor na diversificação da oferta".

Referiu que a administração do equipamento Cultural de Ponta Delgada tem um objetivo "muito claro", que assenta em três pilares: "Servir a comunidade na oferta de um serviço público cultural eclético, formativo, criativo, acessível e inclusivo. Exaltar a identidade cultural da nossa comunidade como pilar para a mlticulturalidade. Colocar o Coliseu Micaelense na centralidade cultural Atlântida para o mundo".

O Coliseu Micaelense formalizou hoje uma parceria com a Associação Sara Carreira para que jovens açorianos possam ter acesso a bolsas de estudo e "sonhar e voar na procura do desejado sucesso", segundo Cila Simas.

Adiantou também que, "com o grande objetivo de projetar Ponta Delgada e os Açores no mapa cultural internacional, e com o propósito de, também incluir arte, cinema e audiovisual local e regional, o Coliseu Micaelense já está a desenvolver um projeto aglutinador e de grande projeção internacional, que é Festival Ibero Americano de Cinema, Artes e Audiovisuais dos Açores".

"Também temos muito talento nestas áreas nos Açores para se poderem mostrar ao mundo e contamos com o Zeca Medeiros [realizador açoriano], como nosso parceiro de excelência", vincou a dirigente.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, disse que, através do Coliseu, os Açores estão a "conseguir mitigar a distância" com o continente português.

O equipamento cultural, que tem "vindo a afirmar-se aos poucos" e a desenvolver trabalho, que é reconhecido a nível nacional e internacional, permite que "haja uma verdadeira democratização da cultura" na região, afirmou.

O Coliseu Micaelense, considerado "a maior casa de espetáculos dos Açores", foi inaugurado em 10 de maio de 1917.

O equipamento cultural de Ponta Delgada tem capacidade para cerca de 1.300 espetadores sentados e, pela sua dimensão e características, assume-se como "o espaço coberto melhor adequado para os maiores eventos da Região Autónoma dos Açores".