Um festival da canção erudita com legendas e recitais gratuitos

Para quebrar fronteiras e levar a música erudita ao grande público arranca esta quinta-feira, no Teatro Variedades, em Lisboa, a primeira edição do LIEDFEST – o Festival da Canção Erudita.

A razão do nome deste festival, promovido pela Ópera do Castelo, tem a ver com a palavra alemã que quer dizer canção ("lied"), explica ao "Ensaio Geral" da Renascença a diretora artística Catarina Molder.

Segundo a soprano, esta canção erudita sobressai pela ligação “à grande poesia”. Catarina Molder explica que este género vem também de uma grande tradição de canto que existia.

“Até há pouco tempo fazia muito parte da vida das pessoas, porque não havia rádios, não havia televisões, e as pessoas entretinham-se, mesmo no seu trabalho, a cantar”, indica.

O Teatro Variedades será a casa de um festival que oferece ao público recitais temáticos, encenados e coreografados, uma masterclass, mas também concertos líricos para as crianças.

Para que não haja barreiras, apostaram em legendar os concertos. “Grande parte do repertório é em alemão, francês e também em russo. O público, como é óbvio, não tem que dominar e, portanto, tem que se facultar as traduções das canções. Aqui introduzimos a legendagem que, de facto, faz com que todo o foco esteja muito mais naquilo que está a acontecer no palco”, explica Molder.

No programa desta primeira edição há uma forte aposta no “talento” dos cantores líricos nacionais, diz Catarina Molder, à Renascença. “Temos, desde logo, o primeiro recital encenado 'Conversas com a Morte' com a jovem talentosa Camila Mandillo”, diz a diretora artística.

Há recitais com “forte componente de dança”, explica a diretora artística, que na sua qualidade de soprano será também protagonista de um dos espetáculos. “Brincadeiras Líricas” é pensado para crianças, decorre dias 19, 21 e 22 de janeiro e conta também com o músico Francisco Sassetti.

Outra das novidades deste festival são alguns espetáculos gratuitos. “Temos uma maratona com novos intérpretes, numa parceria com a Escola de Música do Conservatório Nacional, em que alunos finalistas vão fazer repertório emblemático. Tem entrada livre”, indica Catarina Molder

Haverá também uma conversa entre a filósofa Maria Filomena Molder e o ensaísta e tradutor João Barrento numa programação que cruzará canções de compositores como Schubert, Schumann, Brahms, Fauré ou os portugueses Luís de Freitas Branco, Fernando Lopes Graça, António Chagas Rosa, ou até os Clã