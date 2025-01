Morreu o realizador David Lynch

Morreu o realizador norte-americano David Lynch, conhecido pela série "Twin Peaks" e filmes como “Mulholland Drive”. O cineasta visionário tinha 78 anos.

“É com profundo pesar que nós, a sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista David Lynch”, anunciou ao mundo um comunicado divulgado na conta de David Lynch no Facebook.



“O mundo fica com um grande vazio, agora que ele não está mais connosco", escreve a família.

"Mas, como ele diria: 'Fique de olho no donut e não no buraco'”, recordam os familiares de David Lynch.



