Expo Osaka. Portugal investe 21 milhões para mostrar contemporaneidade

Faltam menos de três meses para a abertura da Expo 2025, em Osaka, no Japão, onde Portugal investiu 21 milhões de euros na sua participação. O pavilhão português está ainda em construção e expetativa é que receba 1,4 milhões de visitantes.

O edifício desenhado pelo arquiteto nipónico Kengo Kuma é feito de cordas marítimas e redes de pesca a remeter para o tema desta exposição mundial, os oceanos.

Mais de 20 anos depois na Expo 98 de Lisboa, é ainda preciso acelerar na preservação dos oceanos, lembrou esta quinta-feira o presidente da Fundação Oceano Azul. José Soares dos Santos lembra que “Portugal foi pioneiro” e que “os oceanos são críticos para a vivência do planeta como ecossistema” e criticou “a lentidão na proteção dos oceanos nos últimos 30 anos”.

Aos membros do Governo que assistiram esta quinta-feira, no auditório do Oceanário de Lisboa, à apresentação da participação nacional na Expo de Osaka, Soares dos Santos deixou um pedido: “Temos de ser mais rápidos, não podemos ter tanto medo, nem acomodar tantas opiniões. Não podemos perder mais tempo. Todas as decisões que tomámos nos próximos meses vão ter impacto nos próximos anos. Temos de ter coragem”, afirmou

A Expo 2025 vai acontecer na ilha de Yumeshima e vai ocupar uma área de mais de 155 hectares. Portugal será um dos 160 países presentes nesta exposição mundial que espera 28 milhões de visitantes e terá como tema “Oceano: Diálogo Azul” no seu pavilhão.

Na apresentação, a comissária Joana Gomes Cardoso explicou que “não é o país do século XVI, que os japoneses conhecem bem, nem a pequena nação simpática da ponta de Europa” que Portugal levará ao Japão, “mas sim o país com uma geografia marítima avassaladora e com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo”.

Com isto, referiu a comissária, Portugal “tem uma responsabilidade e contributo a dar ao mundo, que até os negacionistas sabem. O oceano é uma peça chave na resposta aos desafios das alterações climáticas”. “Não é bazófia nacionalista”, rematou a comissária, que à margem explicou que no Pavilhão de Portugal será apresentada uma exposição sobre o mar.

Pavilhão feito de cordas e redes de pesca

O arquiteto japonês Kengo Kuma, o mesmo que recentemente fez a ampliação do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, é o autor do Pavilhão de Portugal. Vai usar “toneladas de cabos marítimos e redes de pesca recicladas”, explicou Joana Gomes Cardoso.

Essas cordas e redes ficam suspensas numa espécie de “instalação cénica que simboliza a praça superior suspensa como uma onda”, lê-se no comunicado, e vai ficar perto do pavilhão do país anfitrião, tendo por isso uma localização estratégica.

Em termos de conteúdo a exposição permanente será “sobre o mar com a tónica do futuro”, explicou a comissária, que indicou que estão também previstas muitas atividades de programação no espaço do pavilhão e fora dele.

Questionada pela Renascença sobre se Portugal também mostrará a sua gastronomia, Joana Gomes Cardoso lembrou os tradicionais “peixinhos da horta” portugueses que são inspirados na tempura japonesa e que também irão levar a cozinha nacional à Expo. O pavilhão terá mesmo um espaço de restauração dedicado à promoção da gastronomia portuguesa.