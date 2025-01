​“É possível argumentar que David Lynch era o maior cineasta americano vivo”

Pedro Mexia sublinha que David Lynch foi um vanguardista no mundo do cinema.

“Foi alguém que foi sempre experimentando as novas tecnologias, há um grande interesse pelo Lynch no mundo das artes plásticas e visuais, na arquitetura. É um cineasta muitíssimo visual, eram as imagens e, sobretudo, as imagens inexplicáveis que nos cativaram. Embora não tenha muito sentido em termos de período de tempo dizer que ele era um surrealista, mas ele não era possível sem o surrealismo. Há ali imagens do Lynch em que uma cola com a outra de uma maneira que nós não sabemos como elas colam.”

O realizador e argumentista norte-americano David Lynch, conhecido pela série "Twin Peaks" e filmes como “Mulholland Drive”, morreu esta quinta-feira.

O cineasta visionário e surrealista, que na década de 90 do século passado deixou Portugal na expetativa para saber quem matou a personagem Laura Palmer, tinha 78 anos.