Câmara de Coimbra estreia esta quinta-feira "web" série que promove arte e saberes locais

Estreia esta quinta-feira uma "web" série de dez episódios, desenvolvida pela Câmara Municipal de Coimbra, que levará o público a (re)descobrir as artes e os saberes da região, através das vozes dos próprios artesãos.

Intitulado "Coimbra Imaterial", o trabalho pretende "dar a conhecer as artes e os ofícios do concelho através dos seus protagonistas, preservando a memória coletiva e promovendo, assim, o património material e imaterial do concelho", afirmou a Câmara de Coimbra, em nota enviada hoje à agência Lusa.

Apresentando a arte de criar objetos ou produtos de forma artesanal, os artesãos contam, em primeira pessoa, "a sua experiência de vida e o saber-fazer inerente à arte ou ofício que conhecem desde sempre".

O primeiro episódio estreia esta quinta-feira e conta a história de Maria Alcide Rodrigues, de 83 anos, da Carapinheira da Serra, uma franjedeira, ofício que aprendeu com mãe desde tenra idade.

"A artesã explica como faz as franjas dos xailes, com lã ou tecidos a condizer, e fala dos inúmeros pontos e feitios aplicados que adornam a peça e lhe imprimem um toque elegante e personalizado", acrescentou a autarquia.

A franjedeira marcará presença, no domingo, na "Montra das Artes & Ofícios", que vai decorrer das 09h00 às 19h00, na Baixa da cidade.

"Coimbra Imaterial" prossegue às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, sendo a Associação Cultural Museu da Música de Coimbra o tema do próximo episódio, que será divulgado a 30 de janeiro.

Os episódios podem ser vistos no canal de YouTube e nas redes sociais (Facebook, Instagram e Tik Tok) do Município.

Desenvolvida pela autarquia, através do Gabinete de Comunicação e Marketing e da Divisão de Cultura, a série irá abordar a tecelagem de Almalaguês, a loiça e a cerâmica, a cestaria, a etnomusicologia e a etnografia, assim como a doçaria com origem em Coimbra.