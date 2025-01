Festival de Cinema sobre Migração quer "contribuir para discussão serena com bom senso"

"The Old Oak" é o filme em exibição no Global Migration Film Festival, que esta quinta-feira está de volta ao cinema S. Jorge, em Lisboa. É uma iniciativa da Organização Internacional para as Migrações (OIM), em parceria com o Centro Internacional para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural (KAICIID) e com o Centro Regional para a Europa Ocidental (UNRIC).

O embaixador António de Almeida de Ribeiro, um dos responsáveis pelo KAICIID, espera que o festival ajude a “desmistificar” a forma como se olha para os migrantes.

“Queremos contribuir para a discussão serena e com bom senso destes temas”, começa por dizer à Renascença, convidando à participação no evento que tem início previsto para as 17h00.

Para o embaixador, que já representou Portugal junto da Santa Sé, o papel das religiões é fundamental na questão das migrações.

“Todas as religiões têm um denominador comum, que é a promoção da paz e da dignidade humana. Excluo daqui as interpretações radicais de alguns, que levam a posições muito distantes destas, mas o cerne da religião é esse, e nós temos encontrado junto das múltiplas religiões e dos seus interlocutores esse sentido comum”, assegura António de Almeida de Ribeiro, elogiando a coabitação que existe em Portugal.

“É um exemplo! Tenho participado em vários encontros em que estão presentes representantes das principais religiões e todos têm vontade em dialogar e ultrapassar dificuldades”, refere o diplomata, sublinhando a boa experiência do grupo de trabalho inter-religioso que começou por se articular com o Alto Comissariado para as Migrações, e que agora dialoga com a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA). “Falam regularmente, fazem um trabalho meritório e louvável”, diz.

O Global Migration Film Festival, no Cinema S. Jorge, abre às 17h00 desta quinta-feira. O primeiro ponto do programa é o debate "Mais do que políticas: quebrar barreiras”, com a participação de Mário Pedro, da AIMA; de Isabel Silva, diretora da MEERU – uma organização não-governamental portuguesa que desde 2019 promove a integração de migrantes; Mónica Ferro, diretora do gabinete de Londres do Fundo das Nações Unidas para a População, e o testemunho pessoal de um refugiado.

Às 19h00 terá lugar um espetáculo cultural do Teatro do Imigrante, “Na Boca do Tubarão”, para ajudar a captar as mensagens sociais e artísticas do filme que "The Old Oak", que será exibido às 19h15, e que fala sobre “as dinâmicas e as dificuldades da integração de refugiados sírios numa comunidade em Inglaterra, numa metáfora atual sobre as barreiras e as políticas relativas à integração de refugiados e migrantes”, indica o comunicado da organização.

O Festival tem entrada livre.