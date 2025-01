Sofia Ramos estreia-se no CCB com disco de fado que fala de trânsito

Sofia Ramos começou a cantar fado em 2014. 10 anos depois está a lançar o disco de estreia e diz que “foi um acaso”. Pelo meio, em 2017, venceu o concurso “O Meu Fado” da Rádio Sim, do grupo Renascença Multimédia. O prémio levou-a, então, a “uma viragem”. “Pensei, ok, eu acho que sei fazer isto. Posso fazer disto, vida!”

E fez disso a sua vida profissional, com muitas horas passadas nas casas de fado onde desde então canta. Chega agora ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB), onde apresenta dia 22 o disco de estreia “Tudo o que não sei”.

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, a fadista explica que o álbum é o resultado de muita aprendizagem e que espelha o seu perfil e percurso. “Acho que é um bom disco de apresentação, no sentido em que sou muito eu”, refere.

Confessa que a escolha do nome do disco foi pensada. Não queria que o álbum tivesse como título o seu nome. “Quero que diga qualquer coisa. E pensei que sinto, às vezes, que estou num lugar em que eu duvido muito de mim. Não é que não saiba fazer as coisas, porque eu sei que as consigo fazer, mas duvido de mim no sentido em que há sempre qualquer coisa em que eu posso melhorar ou aprender”.

Questionada sobre o que canta, Sofia Ramos explica que são “coisas” que lhe dizem respeito e de que gosta de falar. “Por exemplo, o trânsito!” dispara. Mas também de “um tema típico de qualquer fadista, como as relações que não funcionam, porque a outra pessoa não compreende o estilo de vida”.