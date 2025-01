Documentário sobre alegados abusos de P Diddy conta com depoimento de vítima

Esta terça-feira a plataforma norte-americana Peacock vai estrear um novo documentário sobre os alegados abusos sexuais do rapper P Diddy que conta com revelações e depoimentos de algumas vítimas.

"DIddy: The Making of a Bad Boy" inclui o testemunho de uma mulher, Ashley Parham, que não divulga a sua face e que acusa o artista de a ter violado, em 2018.

Ashley, como é identificada no documentário, apresentou uma queixa em tribunal em outubro do ano passado, depois de ter sido abusada com um comando de televisão num apartamento de um amigo em comum.

"Tornei-me uma reclusa. Não confio em ninguém", conta a alegada vítima, sobre o trauma que ainda a afeta.

O advogado de Ashley Parham também fornece mais detalhes sobre a acusação dirigida a P Diddy, explicando, entre outros pormenores, que a casa onde a sua cliente se encontrava pertencia a um "scouter" do rapper que ajudava a encontrar potenciais vítimas.

Sean Combs - nome real de P Diddy - nega todas as acusações de abuso dirigidas a si que aconteciam, sobretudo, em festas exclusivas com a presença e cumplicidade de outras celebridades.

Citados pela revista "PEOPLE", os representantes do artista condenam o documentário que fica disponível esta terça-feira nos EUA, considerando que "recicla e prolonga as mesmas mentiras e teorias de conspiração".