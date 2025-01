Renascença é a melhor rádio de informação

O ano ainda agora começou e a Renascença já foi reconhecida com dois prémios na categoria de Rádio de Informação.

A Renascença foi distinguida com o Prémio Escolha do Consumidor e com o Prémio Cinco Estrelas.

Depois de 2018, 2019 e 2024, esta é a quarta vez que a Renascença recebe o Prémio Escolha do Consumidor.

Segundo a ConsumerChoice, Centro de Avaliação de Satisfação do Consumo, as marcas premiadas pelos consumidores "são as que melhor completaram os atributos exigidos e valorizados pelos consumidores durante 2024 e que atingiram os níveis de satisfação mais elevados, após avaliação".



Confiança, Satisfação, Inovação e Imparcialidade



Em relação ao Prémio Cinco Estrelas, a informação da Renascença destacou-se na Confiança, Satisfação, Inovação e Imparcialidade.

A Renascença obteve um nível de satisfação global de 8,26, um valor que a coloca num grupo restrito de marcas portuguesas destacadas pela excelência na satisfação, na relação de confiança com o público, no carácter inovador com que são percecionadas e na imparcialidade.

Numa escala de 1 a 10, a Renascença obtém 8,67 pontos na variável Satisfação, 8,32 na variável Confiança, 8,79 na variável Inovação e 7,26 na variável Imparcialidade. No conjunto de todas estas variáveis, a Renascença foi a rádio com a melhor classificação.

Esta é já a sexta vez que a Informação da Renascença recebe o Prémio Cinco Estrelas.

Em 2025, continuamos consigo na rádio, no digital e em podcast. Os prémios demonstram que “Informação para decidir” é mesmo na Renascença.

Obrigado!