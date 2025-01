Óscares. Anúncio de nomeados de novo adiado para dia 23

O anúncio dos nomeados para os Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foi novamente adiado para o dia 23, por causa do impacto dos incêndios que lavram em Los Angeles, Califórnia, revelou esta segunda-feira a organização.

Em comunicado, a Academia de Cinema dos Estados Unidos explica que decidiu reagendar a data de revelação dos nomeados para permitir que os membros da academia tenham mais tempo para votar e também pelas circunstâncias em que a própria indústria de Hollywood está a ser afetada pelos incêndios ainda ativos na região.

"Como queremos estar atentos às necessidades de infraestrutura e alojamento da região, durante as próximas semanas, é imprescindível que façamos algumas alterações na nossa programação de eventos", explicaram a presidente e o administrador da academia, Janet Yang e Bill Kramer, respetivamente.

A data inicial de anúncio dos nomeados para a 97.ª edição dos Óscares era sexta-feira, dia 17, tendo a academia adiado para domingo, dia 19, por causa dos incêndios, reagendando agora para o dia 23, apenas num formato "online", sem a presença dos media.

De acordo com a organização, mantém-se a data prevista para a cerimónia dos Óscares, a 02 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, mas o tradicional almoço com todos os nomeados, que estava marcado para 10 de fevereiro, foi cancelado.

A atribuição dos prémios nas categorias científicas e técnicas, que estava marcada para 18 de fevereiro, foi também reagendada para data a anunciar.

Por causa dos incêndios que devastaram um vasto território da Califórnia, muitas estreias cinematográficas foram canceladas ou adiadas, assim como a revelação e atribuição de prémios de várias associações do setor, nas preenchidas semanas que antecedem a atribuição dos Óscares.

A vaga de incêndios que atinge Los Angeles desde terça-feira passada já causou pelo menos 24 mortos e obrigou à retirada de mais de 150.000 pessoas, segundo os dados mais recentes das autoridades. Já arderam mais de 5.700 hectares e pelo menos 7.000 estruturas ficaram destruídas.

Sobre os Óscares deste ano, o filme de animação "Percebes", das realizadoras portuguesas Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, está entre os finalistas para uma nomeação.

Premiado em junho no Festival de Cinema de Annecy, o documentário "Percebes" entra na corrida para Melhor Curta-Metragem de Animação, na mesma categoria para a qual esteve nomeado o filme "Ice Merchants", de João Gonzalez, em 2023.

Na disputa de uma nomeação nesta categoria de Melhor Filme Internacional segue, entre outros, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, indicado pelo Brasil. É possível que a atriz brasileira Fernanda Torres, protagonista deste filme e que obteve um Globo de Ouro, possa estar entre as nomeadas para os Óscares.