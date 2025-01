Braga - Capital da Cultura abre com espetáculo que junta 210 pessoas

Um espetáculo que junta Mariza, Iolanda e Dino d"Santiago, bailarinos de breakdance e de folclore e grupos de percussão vai marcar o arranque da Braga 25 - Capital Portuguesa da Cultura, em 25 de janeiro, anunciou esta segunda-feira a organização.

Segundo o programador John Romão, curador do espetáculo, nos três palcos instalados na Avenida Central vão atuar cerca de 210 artistas, num "diálogo interdependente".

No dia de abertura, haverá também um concerto pelo Grupo de Cantares de Mulheres do Minho com o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga.

O programa para os meses de janeiro a abril da Braga 25 foi apresentado esta segunda-feira, com a coordenadora do evento, Joana Fernandes, a destacar, desde logo, a primeira exposição em Portugal da curadora de arte norte-americana Kim Gordon, do grupo Sonic Youth.

Joana Fernandes destacou ainda a presença, em finais de fevereiro, de Tiago Rodrigues, com a peça "No Yogurt for the Dead", a mais recente criação do encenador e dramaturgo português, que estará em cena no Theatro Circo, em 27 e 28 de fevereiro, antecedida em alguns dias por "By Heart", projeto anterior do atual diretor do Festival d"Avignon.

"Temos um programa de excelência, qualidade e diversidade", referiu. A coordenadora deu conta de que a Braga"25 reunirá, no total, 180 parceiros locais, 50 parceiros nacionais e 40 internacionais.

Exposições em cinco quiosques da cidade e instalações nos autocarros dos Transportes Urbanos de Braga são outras das propostas para os primeiros quatro meses da "capital".

O diretor do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara de Braga, Porfírio Correia, enfatizou a aposta na descentralização cultural, com um programa que vai levar as mais variadas atividades culturais às 37 freguesias e uniões de freguesias do concelho.