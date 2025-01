Morreu a atriz Ângela Ribeiro, aos 84 anos

A atriz Ângela Ribeiro, 84 anos, que fez parte das companhias Teatro Moderno e Casa da Comédia, morreu esta sexta-feira no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Casa do Artista, onde a atriz residia.

Ângela Ribeiro estreou-se na peça "Os Fantasmas", de Henrik Ibsen, no Teatro da Trindade, em Lisboa, em 1961, o mesmo ano em que também atuou pela primeira vez na televisão, em "A 3200 Metros de Altitude", adaptação da peça de Julien Luchaire, dirigida por Herlander Peyroteo.

A carreira da atriz estende-se por mais de 50 anos, do teatro ao cinema, com um extenso trabalho em palco e também na televisão. O longo percurso incluiu companhias do Teatro Villaret, do Teatro Nacional D. Maria II e do Teatro d"Arte de Lisboa, o Grupo Gente Nova em Férias e a Empresa Vasco Morgado, além da Casa da Comédia e do Teatro Moderno de Lisboa.

A Academia Portuguesa de Cinema, que define Ângela Pinto como "atriz incontornável do teatro, cinema e televisão em Portugal", lembra a sua participação "em inúmeras produções icónicas, desde revistas no Parque Mayer", como "Ó Zé Aperta o Cinto", que esteve em cartaz em 1971, no Teatro Maria Vitória, "a peças de autores clássicos e contemporâneos".

A filmografia de Ângela Ribeiro inclui "Sexta-Feira, 13" (1962), de Pedro Lazaga, "Retalhos da Vida de um Médico" (1962), de Jorge Brum do Canto, "O Miúdo da Bica" (1963) e "Rapazes de Táxis" (1965), dois filmes dirigidos por Constantino Esteves. .

O último em que participou foi "451 Forte", de João Mário Grilo, uma produção de 2001, em que contracenou com Sofia Alves, Rita Blanco e Adriano Luz, para a série "Crimes Portugueses", da RTP.

Na televisão, Ângela Ribeiro soma mais de 50 produções entre séries filmadas, teleteatro e telenovelas, num percurso quase ininterrupto nas décadas de 1960-1970, que ganhou novo fôlego na viragem para os anos 2000, com a afirmação da produção própria dos canais privados.

Esta nova incursão no "pequeno ecrã" culmina em 2012 com duas séries da SP Televisão: "Velhos Amigos", exibida pela RTP em que contracenou com Luís Alberto, Orlando Costa, Migel Jesus e João Maria Pinto, e "A Família Mata", transmitida pela SIC, onde se cruzou com André Nunes, Maya Booth e José Pedro Gomes.

"A Castro", de Fernando Frazão, "O Alfageme de Santarém", de Nuno Fradique, "Histórias Simples da Gente Cá do Meu Bairro", com Varela Silva, Canto e Castro e Celeste Rodrigues, "A Rainha do Ferro Velho", de Armando Cortez, com Laura Alves, "A Traição do Padre Martinho", de Bernardo Santareno, por Henrique Pavão, são algumas das produções que contaram com Ângela Ribeiro.

Entrou também em "A Lenda da Garça", "Olhos de Água", "Super Pai", "Saber Amar", "Deixa-me Amar", "Inspetor Max" e "Casos da Vida", entre outras séries e novelas.

A atriz era natural de Castelo Branco, onde nasceu em 29 de fevereiro de 1940. Fez a sua formação artística na classe de Teatro do Conservatório Nacional.

As cerimónias fúnebres vão decorrer na próxima segunda-feira, às 11h00, no Cemitério Alto de S. João, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Casa do Artista.