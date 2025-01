Cinema Batalha apresenta retrospetiva dos 45 anos de filmes de Pedro Almodóvar

O percurso cinematográfico do cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai estar em foco no Batalha Centro de Cinema, no Porto, entre março e julho deste ano, naquela que será a "mais completa" retrospetiva dedicada à sua obra em Portugal.

Entre 21 de março e 09 de julho, o Batalha Centro de Cinema vai apresentar "A Paixão de Almodóvar", uma retrospetiva dedicada ao longo percurso do "icónico cineasta espanhol", reconhecido como um dos realizadores mais influentes do cinema contemporâneo, anunciou a sala de cinema, em comunicado.

A carreira de Pedro Almodóvar conta já com 45 anos, ao longo dos quais, o realizador, ator e argumentista, construiu uma filmografia "que combina exuberância visual, narrativas emocionais e personagens memoráveis", desde "Mulheres à beira de um ataque de nervos", "Negros hábitos", "Carne trémula", "Saltos altos", "Tudo sobre a minha mãe" ou "Volver".

"Com um estilo inconfundível, os seus filmes exploram temas como sexualidade, identidade, relações humanas e a força do feminino, muitas vezes temperados com humor irreverente e melodrama", assinala o Batalha.

Pedro Almodóvar destaca-se como um dos realizadores mais premiados da atualidade, contando no seu currículo já com dois Óscares, cinco Goyas, cinco Baftas, quatro Césares e, mais recentemente, o prémio honorário Donostia do Festival San Sebastián, atribuído na altura em que completou 75 anos.

A retrospetiva começa com duas sessões dedicadas à atriz Marisa Paredes - a 21 e 23 de março -, uma das figuras mais emblemáticas do grupo de atores recorrentes de Pedro Almodóvar, que morreu em dezembro de 2024.

Os filmes que abrem esta sessão são "Tudo sobre a minha mãe" (de 1999), vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro e do prémio em Cannes para melhor realizador, e "Saltos altos" (1991), que marcou a estreia de Marisa Paredes como protagonista na filmografia do realizador.

Até ao dia 09 de julho serão exibidas 23 longas-metragens, através das quais o público poderá descobrir ou rever a cinematografia de Pedro Almodóvar desde 1980, incluindo obras como "Labirinto de paixões" (1982), um dos seus primeiros filmes, ainda antes de ter alcançado o sucesso, ao lado de uma seleção das suas curtas-metragens.

Esta retrospetiva foi concebida com o apoio da El Deseo, a produtora dos irmãos Agustín e Pedro Almodóvar, e o seu programa completo ficará disponível na página de Internet do Cinema Batalha, no dia 28 de janeiro.

Os bilhetes para as sessões poderão ser adquiridos a partir do mesmo dia na bilheteira física e "online" do Batalha.