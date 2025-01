Chega de saudade. Tiago Nacarato e Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins em concerto de Reis

Dedicada a promover música de cordas, focando-se na tradição e espírito da epóca, a iniciativa do Concerto de Reis é organizada pela Associação Cultural de Plectro, entidade responsável pela gestão da OPGB, em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar. Para saber mais sobre o evento a Renascença conversou com os músicos.

O primeiro espetáculo acontece no Ponto C, em Penafiel, no sábado, dia 11, às 21h30. Já no domingo, dia 12, às 18h00, a apresentação será no Pavilhão Multiusos de Gondomar, o “lar” da orquestra desde 2015.

Sobre a relação musical entre Portugal e Brasil, Tiago Nacarato diz que "temos coisas muito parecidas até à época do samba-canção acho que as músicas são muito parecidas, a nível de canção. E agora esse trânsito que a língua possibilita, como facilitador das relações, está a ser muito bonito.”

Tiago Cassola, presidente da Associação Cultural de Plectro e músico da orquestra, destaca que o repertório deste concerto reflete a interação natural entre as músicas portuguesa e brasileira. Essa conexão é evidente nos instrumentos de corda utilizados pela OPGB, como guitarras, violões e bandolins, comuns em ambas as culturas. “A fusão entre essas tradições musicais enriquece a experiência do público e reforça a ligação cultural entre os dois países”, afirma Cassola.

Clássico para todos

O espetáculo em Gondomar terá ainda a participação de duas formações corais juvenis da região: o Coral Juvenil do Orfeão de Rio Tinto e o Coro Juvenil do Conservatório de Música de Gondomar.

O Concerto de Reis pretende democratizar a música erudita, aproximando-a de diferentes públicos. “Nosso compromisso é com a qualidade, independentemente de ser música popular ou clássica. Queremos esbater as fronteiras entre esses dois mundos, proporcionando experiências musicais inesquecíveis”, afirmou Tiago Cassola.

A OPGB busca levar um espetáculo bonito e diverso, para Tiago Cassola este é uma das grandes vantagens: “essa é a característica principal da orquestra, esta versatilidade que deixa as pessoas, de facto, muito surpreendidas, positivamente muito surpreendidas, e acabam os concertos com um enorme sorriso nos lábios.”



Uma relação fora do virtual

Com esse espetáculo, Tiago Nacarato espera transmitir uma mensagem clara ao público: a celebração da música em sua forma mais orgânica, distante da tecnologia e da artificialidade que hoje dominam o mundo digital. “Nos tempos de hoje, tudo é muito tecnológico, cheio de máquinas. Este concerto será orgânico, em que todos estarão tocando e celebrando a música. A mensagem é essa: música feita por pessoas, sem adulterações, sem máquinas”, afirma com convicção.

Em uma relação de humanidade, ele acredita que, embora a tecnologia tenha seu papel, o risco e a imperfeição de uma performance ao vivo são fundamentais para a música. “O risco da corda bamba, que foi muito valorizado no passado, precisa voltar a ter seu espaço. A música feita por pessoas, tocada por pessoas, com a possibilidade de falhar, é uma contracorrente do que está acontecendo no mundo”, defende.

Casa cheia

A OPGB já vê sinais de sucesso para o Concerto de Reis deste ano, tendo todos os bilhetes esgotados. “A procura pelos ingressos começou ontem e já temos mais de metade da capacidade ocupada. A expectativa é que o espetáculo em Gondomar tenha casa cheia, como nos anos anteriores”, revelou Cassola.

Além do evento em Gondomar, a orquestra realizará outro concerto em Penafiel, no espaço cultural Ponto C, onde o espetáculo também está esgotado.

Dedicada a promover música de cordas, a iniciativa do Concerto de Reis é organizada pela Associação Cultural de Plectro, entidade responsável pela gestão da OPGB, em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar.