Descoberta nova espécie de fetos com 300 milhões de anos

Uma equipa de investigadores do Centro de Geociências (CGEO) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) descobriu uma nova espécie de fetos já extinta, com cerca de 300 milhões de anos.

O fóssil da planta foi encontrado nas formações geológicas da região de Anadia, no distrito de Aveiro e a nova descoberta paleontológica já foi publicada na revista Review of Palaeobotany and Palynology.

De acordo com Pedro Correia, investigador do CGEO e primeiro autor do artigo científico, citado em comunicado, o achado paleobotânico corresponde a “uma nova espécie do género Acitheca, um grupo de fetos arbóreos maratileanos da já extinta família Psaroniaceae da ordem das Marattiales, caracterizado pelos seus esporângios alongados e soros sésseis”.

A nova espécie que foi batizada de Acitheca machadoi, é dedicada a Gil Machado, geólogo especializado em Palinologia paleozoica, que estudou detalhadamente a estratigrafia (ramo da geologia que estuda os estratos ou camadas de rochas) e as floras palinológicas da Bacia Carbonífera do Buçaco, incluindo a secção estratigráfica onde o novo fóssil foi descoberto.