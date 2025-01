Atriz brasileira Claudia Raia apresenta peça "Menopausa" em périplo por Portugal

A atriz brasileira Claudia Raia vai andar em digressão por Portugal, a partir do dia 29, com a peça de teatro "Menopausa", sobre "uma das fases mais impactantes e menos discutidas (até hoje) na vida das mulheres", revelou a produtora.

A estreia da peça, assinada pela autora brasileira Anna Toledo, está marcada para 29 de janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, onde fica em cena até 2 de março, seguindo depois em digressão pelo país até ao início de abril.

De 6 a 9 de março, "Menopausa" estará no Coliseu do Porto, de 13 a 16 de março no Teatro Aveirense e entre os dias 20 e 23 desse mês no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

De 27 a 30 de março, a produção apresenta-se no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, concluindo-se a digressão no Teatro das Figuras, em Faro, de 4 a 6 de abril.

Produzida por Plano 6, a peça tem encenação e também interpretação de Jarbas Homem de Mello, ator e marido de Claudia Raia.

"Menopausa" retrata "situações vividas por mulheres no seu "segundo ato" de vida, através de cenas curtas e números musicais com várias personagens, divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas", lê-se na sinopse.

De acordo com a Plano 6, o texto de Anna Toledo aborda questões relacionadas com "mudanças corporais, questionamentos de vida e carreira, saúde, beleza, expectativas sociais e relacionamentos afetivos".

"Tudo é abordado de uma forma franca - propondo ao mesmo tempo riso e reflexão sobre uma das fases mais impactantes e menos discutidas (até hoje) na vida das mulheres", refere.

Claudia Raia tem 59 anos e uma longa carreira na representação, iniciada no final da adolescência, em particular no teatro musical e em televisão, em programas de comédia e em novelas, como "Sassaricando" (1987), "Rainhas da Sucata" (1990) e "O beijo do vampiro" (2002), segundo biografia na página da Globo.