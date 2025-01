Morreu Peter Yarrow, o cantor folk de Peter, Paul and Mary

O cantor e compositor norte-americano Peter Yarrow, que alcançou a fama com o trio de música folk dos anos 60, Peter, Paul and Mary, morreu esta terça-feira aos 86 anos, informou o seu assessor.

Peter Yarrow morreu durante a manhã na casa da sua família em Nova Iorque, após uma batalha de quatro anos contra um cancro na bexiga, disse o publicitário Ken Sunshine em comunicado.

“O nosso destemido dragão está cansado e entrou no último capítulo da sua magnífica vida”, disse a filha de Yarrow, Bethany, num comunicado divulgado pela Sunshine.

"O mundo conhece Peter Yarrow, o icónico ativista folk, mas o ser humano por detrás da lenda são todos os pedaços generosos, criativos, apaixonados, brincalhões e sábios que as suas letras sugerem."

Yarrow formou Peter, Paul e Mary com Noel Paul Stookey e Mary Travers. O grupo ajudou a popularizar os primeiros trabalhos de Bob Dylan e cantou êxitos como "Puff, The Magic Dragon", que Yarrow co-escreveu.

A versão do grupo de "Blowin' in the Wind", de Dylan, ajudou a transformar a canção num hino dos direitos civis e apresentou a sua canção a um público mais vasto. O grupo também escolheu grandes êxitos com "If I Had a Hammer" e "Where Have All the Flowers Gone?", co-escrita pelo artista folk Pete Seeger.

Os outros êxitos do grupo incluíram covers de "Lemon Tree", de Will Holt, e "Leaving on a Jet Plane", de John Denver.