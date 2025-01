Totalmente premiada. Quem é Fernanda Torres?

Para muitos, não podia ser diferente: filha dos atores Fernanda Montenegro, a “dama da dramaturgia brasileira”, e Fernando Torres, a carioca cresceu nos bastidores do teatro.

Fernanda Torres começou a carreira aos 13 anos, integrando o elenco de "Tango Argentino", no Tablado, uma conceituada escola de formação de atores. Com apenas 15 anos, estreou na televisão, na novela "Baila Comigo", escrita pelo aclamado autor Manuel Carlos. Aos 20 anos, venceu o seu primeiro prémio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado, pelo papel no filme "A Marvada Carne".

Em 1991, Fernanda participou no seu único filme internacional, "A Guerra de um Homem". Já em 1995, trabalhou pela primeira vez com Walter Salles no filme luso-brasileiro "Terra Estrangeira".